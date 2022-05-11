Москвичи рассказали о жизни в Кузьминках в советские времена

Фото: РИА Новости/Лев Поликашин
Москвичи рассказали в беседе с "Мослентой" об особенностях жизни в Кузьминках, а также о ключевых местах столичного района в советский период.
Так, 75-летняя жительница Кузьминок рассказала, что в 1960-е годы в строительстве домов в этом районе принимал участие ее отец. Тогда здания еще не были подключены к газу, поэтому многие местные жители ходили есть в столовую на улице Юных Ленинцев. Кроме того, до 1966 года там ездили исключительно на наземном транспорте, поскольку одноименная станция метро еще не была открыта.
Также пенсионерка поделилась воспоминаниями о Волгоградском проспекте. В те времена он значительно отличался от своего современного вида: был заметно уже, а по обочинам не было ничего, кроме песка.
"В те годы мы получали абонементы на посещение кинотеатра ("Высота". – Прим. ред.) в зимние каникулы. Билеты стоили по 10 копеек. <...> На некоторые сеансы билетов не хватало. Мы прорывались на них всеми возможными способами, даже сидели на полу", – рассказал другой житель района.
Также москвичи вспомнили и о других знаковых местах Кузьминок. В их числе – ресторан "Восход" и универмаг "Будапешт", который сегодня продолжает работать в качестве торгового центра.
Ранее Сергей Собянин подвел промежуточные итоги работы проекта "Москва – с заботой об истории". Мэр рассказал, что за время существования проекта москвичи передали в Главархив 10,8 тысячи документов и предметов времен Великой Отечественной войны: письма, снимки, дневники, предметы гардероба и быта.
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