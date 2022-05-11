ЗАГС в виде обручальных колец построят на северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

ЗАГС в форме обручальных колец построят в столичном районе Митино. Он появится на улице Дубравной, владении 50/1, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"По форме здание будет напоминать официальную эмблему московского ЗАГСа в виде двух колец и буквы "М". <...> В отделке присутствует множество деталей, например привлекает внимание геометрический орнамент на окнах, что придает архитектурному облику некую ажурность", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Для облицовки фасадов будут использованы стеклофибробетонные панели светлого оттенка. Для отделки крыльца и цоколя используют гранит, а элементы декора выполнят из алюминиевых панелей. Прилегающую территорию благоустроят: высадят деревья и цветы, установят лавочки и беседку, где можно будет проводить фотосессии.

Площадь здания составит 2,8 тысячи квадратных метров. С помощью планировки его разделят на две части: для проведения торжественных церемоний и рабочую.

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