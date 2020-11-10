Проект Москвы получил международную премию ISOCARP

08:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP) за выдающиеся достижения в 2020 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что награды "За высокие заслуги в области городского развития" получил проект "Цифровой двойник". По ее словам, престижные награды и позиции в рейтинге говорят о том, что Москва является одним из современных мировых лидеров.
"Технологии, применяемые сегодня в ведущих мегаполисах, могут быть незаметными, но они уже незаменимы для повышения уровня жизни. Наш проект, который отметили международной премией, – это интерактивная 3D-модель Москвы со зданиями и инженерными системами. Она позволяет планировать комплексное развитие города, проводить детальный анализ и оценивать эффективность тех или иных решений", – рассказала Сергунина.
Проект "Цифровой двойник" представляет фотограмметрическую модель города и архив панорам столичных улиц с подробными характеристиками зданий. Визуальную картину специалисты создают с помощью BIM-технологий (информационного моделирования).
Премия ISOCARP Awards for Excellence учреждена в 2005 году. Она помогает проектам в сфере городского и регионального планирования, в том числе архитектурным и градостроительным компаниям, государственным органам, профильным факультетам вузов и научно-исследовательским организациям.
Ранее сообщалось, что столичная платформа о цифровых решениях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ), теперь вся актуальная информация об этой технологии доступна на одной площадке. Сергунина отмечала, что проект запустили как часть информационной инфраструктуры города для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов.
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