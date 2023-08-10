Живая музыка, лекции о здоровье и йога на траве ждут гостей фестиваля "Солома"

Фото: Москва 24

12 августа в столичном саду "Эрмитаж" телеканал Москва 24 проведет музыкальный фестиваль "Солома". С 12:00 гостей ждут живая музыка, новые имена исполнителей, отдых в шезлонгах и на стогах сена, дружелюбная атмосфера и море впечатлений. Кроме того, событие обещает быть очень полезным для души и физического здоровья.

В музыкальной программе – стремительно набирающие популярность исполнители: певица Marsianna, Наша Таня, UNTONE CHERNOV, SHOO, "нееет, ты что", sasha garahanov, Mesch!, ТАУ, TERRA, Фанкин, Анна Ворфоломеева. Музыкальная атмосфера фестиваля наполнится элементами фанка, джаза, R&B и соула, а также этники и хип-хопа.

Что еще можно сделать на "Соломе"?

1. Послушать тибетские чаши и расслабиться. Блогер, музыкант Алмаз Салихов в 12:00 проведет сессию с тибетскими поющими чашами, необыкновенная музыка которых перезагружает и расслабляет. А еще в 14:00 он прочитает лекцию "От жизнедеятельности к жизнетворчеству" и ответит на вопросы, почему человек, взрослея, теряет естественную легкость.

2. Пройти экскурсию по саду. Школа гида "Москва глазами инженера" проведет экскурсии по саду "Эрмитаж", который был открыт в 1894 году меценатом Яковом Щукиным. Именно здесь в 1896 году состоялся первый в Москве общедоступный показ синематографа братьев Люмьер. Начало в 12:00, 14:00 и 16:00, сбор участников у центрального входа.

3. Порисовать на одежде. На "Соломе" можно будет обновить или освежить гардероб. Студия кастомизации "БЕЗ РАМОК" проведет бесплатный мастер-класс в 16:00 по нанесению рисунков на одежду. С собой можно принести футболки и шопперы, чтобы почувствовать себя дизайнером, создать неповторимую вещь или же вдохнуть новую жизнь в любимую одежду.

4. Научиться создавать уют. Дизайнер Анна Белкина в 18:00 во время лекции "Уют простыми и доступными средствами" расскажет, с чего начать наведение уюта в доме, а также разберет примеры дизайнерских интерьеров и объяснит, как воссоздать их без серьезных затрат.

5. Сделать себе браслет. В 12:00 пройдет бесплатный мастер-класс по созданию браслетов от бренда bibi.store. Каждый сможет сплести бижутерию, используя камни, бусины, жемчуг и кулоны, а вдохновением послужит живая музыка.

6. Поиграть в квиз. В 19:00 и 20:15 пройдут две музыкальные игры Squiz – можно собрать команду, зарегистрироваться и потренировать логику, эрудицию и знание музыки. Регистрация почти закрыта, но еще есть несколько свободных мест.

7. Позаниматься хатха-йогой. Прямо на траве сада "Эрмитаж" в 14:00 состоится мастер-класс хатха-йоги с Анастасией Лариной. Сессия поможет познакомиться с полезной практикой, понять лучше собственное тело и раскрыть его потенциал.

Ранее стало известно, что в северном сквере ВДНХ с 11 по 20 августа пройдет IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Тема состязаний – "Бабье лето". В номинациях "Большой сад" и "Малый сад" представят 11 проектов от ведущих российских дизайнеров, еще пять – в категории "Сад-инсталляция". Жюри выберет 12 садов начинающих специалистов.