Москвичей пригласили на фестиваль ландшафтного искусства на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба ВДНХ

В северном сквере ВДНХ с 11 по 20 августа состоится IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди", передает портал мэра и правительства столицы.

Тема состязаний – "Бабье лето". В номинациях "Большой сад" и "Малый сад" представят 11 проектов от ведущих российских дизайнеров, еще пять – в категории "Сад-инсталляция". Жюри выберет 12 садов начинающих специалистов.

"Председатель жюри фестиваля 2023 года – Екатерина Прокофьева, заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института. В состав жюри также вошли преподаватели ландшафтного проектирования и известные садовые дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

Среди проектов числится The Last Bloom – сад от Евгении Поповой. Задумка заключается в напоминании о родном доме и любовании яркими красками уходящего лета. Также гости смогут посмотреть на проект "Закат" от Валентины Григорьевой, которая отсылается к пылающему августовскому и сентябрьскому небу.

Еще один проект – "Семена" – покажет, как росток проходит путь от зарождения до пышного цветения и урожая. Авторы сада Елена Ашикова, Екатерина Братанова, Ксения Паутова и Анастасия Беловолова. Кроме того, насладиться прогулкой по извилистым дорожкам в объятиях природы можно с помощью проекта "Теплые объятия" от Ольги Кораблевой, Ирины Орловой и Татьяны Серовой.

Фанаты и профессионалы в сфере садоводства во все дни фестиваля смогут встречаться в зеленом лектории. Гостей приглашают на день искусств – программу, посвященную ландшафту и выступлениям выпускников искусствоведческих отделений университетов. Мероприятие можно посетить с 10:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что бесплатный фестиваль гостеприимства "Самоварфест" организуют в Москве 26 августа. Его можно будет посетить с 11:00 до 20:00. На главной сцене весь день традиционно будет проходить "Самоварконцерт".