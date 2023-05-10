Городские системы жизнеобеспечения в Москве работали без сбоев в майские праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские системы жизнеобеспечения в столице функционировали без сбоев в майские праздники, сообщает комплекс городского хозяйства в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что все службы были переведены на усиленный режим работы. В городе установили круглосуточное дежурство. Как отметил заммэра столицы Петр Бирюков, перед специалистами комплекса стояла задача проконтролировать, чтобы не было никаких неполадок в работе систем. По его словам, они отработали в эти дни штатно.

"На дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов, оснащенные специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", – говорится в публикации.

В комплексе рассказали, что в Москве существует необходимый резерв мощности, который помогает избежать перебоев при подаче ресурсов.

Отдельное внимание в праздничные дни уделили работе инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры города, уборке автомобильных и пешеходных дорог, а также дворовых территорий.

Ранее заместитель мэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что около 270 тысяч человек посмотрели трансляцию парада Победы в транспорте Москвы. В метро она велась на более чем 22,7 тысячи медиаэкранов, а в наземном транспорте – на 11,5 тысячи экранов.

Также на медиаэкранах 9 мая показали поздравление Сергея Собянина, видеоролики о Великой Отечественной войне, фильм "Офицеры" 1971 года с субтитрами.



Комплекс городского хозяйства позволил Москве сделать работу в этой сфере еще оперативнее