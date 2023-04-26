Власти Москвы отключили отопление в 96% жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплекс городского хозяйства отключил отопление в 96% жилых домов Москвы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса также отключили подачу тепла в 85% административных зданий.

"В общей сложности отключим отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч многоквартирных жилых домов. Все работы завершим до субботы", – заявил Бирюков.

Вместе с этим вице-мэр добавил, что отключение отопления реализуется постепенно. Сначала тепло перекрывают в промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских, дошкольных и медицинских учреждениях.

После финального этапа отопительного сезона специалисты приступят к подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду, заявил Бирюков. До сентября они будут проверять все системы генерации и подачи тепла в городе. Речь идет в том числе о 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станциях.

24 апреля стало известно, что власти Москвы решили перевести системы теплоснабжения на летний режим. По словам Бирюкова, такие мероприятия продлятся не более пяти дней.