Архитектурная викторина, посвященная Дню Победы, появилась на портале "Узнай Москву"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Посетители портала "Узнай Москву" могут принять участие в викторине, посвященной пережившим Великую Отечественную войну архитектурным сооружениям и памятникам Москвы, воздвигнутым в честь Победы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Особенностью викторины является то, что ее участникам предстоит отгадать исторические здания и монументы, нарисованные детьми в рамках конкурса "Наследие моего района".

"Рисунки, на которых дети изображают здания и монументы, связанные с историей Великой Отечественной войны, вызывают особенный трепет. За три года для участия в номинации "Памятники-герои" нам прислали заявки больше 500 ребят. Для нас было важно поднять тему памяти о Великой Победе, передающейся из поколения в поколение", – сказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он отметил, что участники рисовали памятники, расположенные в разных районах столицы. По словам Емельянова, каждый рисунок достоин отдельного внимания.

"Кто-то нарисовал обелиск на территории МГУ имени Ломоносова, кто-то памятник Жукову на Манежной площади, а сразу несколько конкурсантов стелу "Журавли нашей памяти" в районе Отрадное", – заявил он.

В пресс-службе департамента добавили, что на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" представлено свыше 200 тематических маршрутов по разным районам города, а также более 80 квестов.

Ранее стало известно, что в виртуальном музее Главархива "Москва – с заботой об истории" опубликовали списки награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", а также соответствующие исторические документы.