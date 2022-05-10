Москва оформила в собственность более 100 заброшенных объектов в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва с начала 2022 года оформила в собственность 105 заброшенных объектов общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Они включают 37 сооружений инженерной инфраструктуры и 68 зданий. Всего же с начала года подано 404 заявления в суд о признании прав собственности города на почти 200 тысяч квадратных метров строений и территорий. По оставшимся делам ожидаются решения суда", – приводятся в сообщении слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.

Теперь данные здания получится отремонтировать, продать или сдать в аренду. Специалисты отремонтируют линии электропередачи, трансформаторные подстанции, ливневые канализации, системы тепло- и газоснабжения, телефонизации и связи.

Ранее сообщалось, что долю в ЖК "Академ Палас" передадут в собственность Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Сейчас там проводятся испытания свай в рамках инженерно-геологических взысканий для определения несущей способности конструкций.

