В Московском зоопарке завершается строительство павильона "Ластоногие"

11:17
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Строительство павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке вышло на завершающую стадию, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
"На территории Московского зоопарка на завершающую стадию вышли работы по строительству нового павильона "Ластоногие", где для редких морских животных, таких как белуги, сивучи, моржи, северные морские котики и тюлени, создаются условия, максимально приближенные к природной среде", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, в павильоне площадью почти 6 тысяч квадратных метров также разместятся билетные кассы, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр.
По словам руководителя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, специалисты Центра экспертиз проверили ход строительства павильона.
"Специалисты подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз регулярно выполняют лабораторно-инструментальные исследования по качеству проведенных работ на территории будущего павильона", – отметил Войстратенко.
В свою очередь, директор Центра экспертиз Виктор Егоров отметил, что по результатам проведенных обследований специалисты составили и передали экспертные заключения в Мосгосстройнадзор.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке завершили реконструкцию пешеходного моста. Также появился новый вход со стороны станции метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии. Это двухэтажный павильон с билетными кассами, турникетами и сувенирными магазинами. Для удобства маломобильных посетителей зоопарка в павильоне обустроили пассажирский лифт и пандусы.
С 1 марта Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. Посетители смогут увидеть животных с 09:00 до 18:00, при этом вход будет закрываться в 17:00.
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