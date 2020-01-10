Незаконный склад снесли в районе Выхино-Жулебино

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Самострой ликвидировали на юго-востоке столицы. Известно, что незаконное здание использовалось в качестве склада. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

"Незаконная постройка обнаружена Госинспекцией по недвижимости при обследовании земельного участка, предоставленного для эксплуатации офисных помещений делового и складского назначения", – сообщили в пресс-службе.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил, что на данной территории запрещено возведение временных и капитальных зданий. Соответствующий пункт прописан в договоре аренды земли.

"Землепользователь в нарушение договорных обязательств, самовольно, без разрешительной документации на территории возвел объект самовольного строительства – металлическое одноэтажное складское строение", – подчеркнул Овчинский.

Отмечается, что площадь незаконного строения составила 1 тысячу 800 квадратных метров.

"Земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на строительство не выдавалось", – подтвердил Овчинский.

В пресс-службе подытожили, что в результате разбирательств было принято решение о ликвидации незаконного здания.

"Складская территория освобождена от самостроя", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее незаконно построенное здание шинного центра снесли в ТиНАО. Площадь объекта составляла порядка 560 квадратных метров.