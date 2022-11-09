Город выставил на торги участок под офисный центр и спорткомплекс в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Москва выставила на торги земельный участок в ТиНАО под строительство офисного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом, рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, потенциальные арендаторы могут подать заявку до 25 ноября, а сам аукцион состоится 29 ноября на площадке "Росэлторг".

"В развитом жилом квартале центральной части поселения Роговского на открытый аукцион выставлен земельный участок площадью 76 соток. Договор аренды с победителем торгов будет заключен на пять лет шесть месяцев. Предприниматель сможет построить на указанной территории офисное здание и спортивный комплекс общей площадью до 5,3 тысячи квадратных метров", – приводятся слова Щербакова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что построенные объекты поспособствуют развитию социальной инфраструктуры района и обеспечат появление новых рабочих мест.

Уточняется, что победителю аукциона необходимо будет после получения разрешения на строительство в течение 19 месяцев вырыть котлован, залить фундамент, установить перекрытия и стены подземной части зданий.

Ранее сообщалось, что Москва предоставит инвесторам в аренду 21 земельный участок под строительство новых производств в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Благодаря реализации проекта в городе появится 15 тысяч новых рабочих мест.

Планируется создать производства по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, строительных материалов, специй, мясной продукции и другие. В ТиНАО появится завод по созданию технологического оборудования и пищевой кластер, где будут выпускать молочную, хлебную, мясную и другую продукцию. В районе Западное Дегунино возведут высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску готовых блюд.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!