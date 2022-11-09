Москвичей пригласили принять участие в акции "Экодиктант"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москвичей пригласили принять участие во Всероссийской акции "Экодиктант", которая пройдет с 11 по 27 ноября.

Эта акция проводится для того, чтобы привлечь внимание граждан к проблемам экологии и научить бережно относиться к окружающей природе, рассказали в Информационном центре правительства Москвы.

Предусмотрены два формата проведения "Экодиктанта": в режиме онлайн и очно. Он затронет следующие темы:

охрана озера Байкал;

изменение климата;

заповедники;

редкие растения;

животные.

Также отмечается, что в этом году на сайте проекта появился раздел "ЭкоКарьера". В нем пользователи могут узнать, как правильно заботиться о природе, какие существуют профессии в сфере экологии, а также как получить образование в этой области.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва за последние несколько лет сделала настоящий рывок в экологии, значительно улучшив качество воздуха, земли и воды.

Градоначальник также обратил внимание на то, что Москва первая приступила к реализации проекта по экологическому общественному транспорту и в этом году запустят водный электрический транспорт.

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