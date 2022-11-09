16:20Город
Москвичей пригласили принять участие в акции "Экодиктант"
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Москвичей пригласили принять участие во Всероссийской акции "Экодиктант", которая пройдет с 11 по 27 ноября.
Эта акция проводится для того, чтобы привлечь внимание граждан к проблемам экологии и научить бережно относиться к окружающей природе, рассказали в Информационном центре правительства Москвы.
Предусмотрены два формата проведения "Экодиктанта": в режиме онлайн и очно. Он затронет следующие темы:
- охрана озера Байкал;
- изменение климата;
- заповедники;
- редкие растения;
- животные.
Также отмечается, что в этом году на сайте проекта появился раздел "ЭкоКарьера". В нем пользователи могут узнать, как правильно заботиться о природе, какие существуют профессии в сфере экологии, а также как получить образование в этой области.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва за последние несколько лет сделала настоящий рывок в экологии, значительно улучшив качество воздуха, земли и воды.
Градоначальник также обратил внимание на то, что Москва первая приступила к реализации проекта по экологическому общественному транспорту и в этом году запустят водный электрический транспорт.
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