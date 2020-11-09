Завершено строительство дома по программе реновации на Долгопрудной улице

16:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве завершили строительство дома по программе реновации на улице Долгопрудной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
"В Дмитровском районе по адресу улица Долгопрудная, владение 7, завершено строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время готовятся документы для получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию", – отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.
Сообщается, что дом состоит за двух секций. Его фасады выполнили в бежевых и серых тонах. Первые этажи здания предназначены для объектов социального, коммерческого и культурного назначения.
В пресс-службе департамента сообщили, что в доме разместили 148 квартир. Их общая площадь составляет 8 925,1 квадратного метра. Отмечается, что пять квартир предназначены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
"В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а санузлы расширены и оборудованы специальной сантехникой", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, полы вестибюлей и лифтовых холлов выполнены на одном уровне с тротуарами, чтобы маломобильные группы населения и люди с колясками могли без посторонней помощи попасть в подъезд. Шероховатая поверхность, обустроенная перед входами, нацелена на то, чтобы воспрепятствовать скольжению.
В пресс-службе департамента подчеркнули, что в вестибюле каждой секции дома также имеются колясочные, комнаты консьержа, зоны размещения почтовых ящиков, а также кладовые для уборочного инвентаря.
"Кроме этого, в каждой секции установлены по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тысяча килограммов. Новостройку оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, автоматического оповещения и управления эвакуацией при пожаре", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что территорию возле дома благоустроили. В частности, были построены детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха для взрослых.
В пресс-службе департамента сообщили, что всего в программу реновации в Дмитровском районе включили 55 жилых домов. Новые квартиры смогут получить свыше 11 тысяч жителей района.
Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы началось заселение 10 домов по программе реновации. Сообщалось, что всего в ЮЗАО идет расселение 23 домов.
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