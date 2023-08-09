Столичные теплосети почти полностью подготовили к новому отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве к новому отопительному сезону подготовили уже более 90% тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону свыше 90% магистральных и разводящих тепловых сетей", – приводятся в сообщении слова заммэра города Петра Бирюкова.

Вице-мэр подчеркнул, что полностью все работы планируется завершить к 1 сентября, как и планировалось изначально. По итогам работ в городе проверят свыше 17 тысяч километров труб, которые снабжают теплом 74 тысячи зданий, из которых свыше 34 тысяч – жилые.

Бирюков напомнил, что перед каждым осенне-зимним периодом в Москве проводят гидравлические и температурные испытания теплосетей, при необходимости перекладывают трубопроводы, ремонтируют тепловые станции и центральные тепловые пункты, приводят в порядок внутридомовые системы теплоснабжения.

Ранее Роспотребнадзор разработал законопроект, которым предполагается на федеральном уровне запретить отключать горячую воду при профилактических ремонтах более чем на 14 дней. В ведомстве напомнили, что сегодня двухнедельный срок является лишь рекомендательным, муниципальные власти вправе сами решать, как долго проводить работы.

