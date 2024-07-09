Директор дворца "Восточный" Гурченкова организовала экскурсию для многодетных семей

Фото: Агентство "Москва"/Алена Князева

Директор дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова помогла организовать для многодетных семей Восточного административного округа Москвы праздничную экскурсию на теплоходе, передает Агентство "Москва".

"Я очень рада, что сегодня у нас получился такой радостный и теплый праздник, что так много людей хранят и приумножают наши истинные ценности и прежде всего семью. Ведь это – основа основ, именно в семье на примере многих поколений воспитываются добрые традиции и самые главные ценности для каждого человека – взаимовыручка, духовность, патриотизм. С прекрасным праздником семьи, друзья", – отметила Гурченкова.

Экскурсия состоялась благодаря инициативе активистов Восточного административного округа и Общероссийской общественной организации "Союз семей России". В ней приняли участие около 40 представителей многодетных семей и родственников участников специальной военной операции, которые отметили День семьи, любви и верности во время прогулки по Москве-реке. Там они насладились видами столицы и музыкальной программой в исполнении педагогов дворца творчества "Восточный".

Председатель "Союза семей России", заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб и начальник департамента по взаимодействию с институтами защиты прав граждан и развитию гражданского общества управления президента РФ и по общественным проектам Николай Свидро поздравили семьи и торжественно вручили нагрудные знаки "Семейная слава" за особый вклад в укрепление института семьи в стране.

"Большая и счастливая семья – главный приоритет нашей страны. В России и в нашей столице многое делается для поддержки детей и родителей – в социальном плане, в вопросах образования и трудоустройства. Но самое главное – мы все вместе должны повышать престиж многодетных семей, поддерживать родных наших защитников, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Такие праздники призваны обратить внимание на институт семьи и сделать так, чтобы нас становилось с каждым годом все больше", – прокомментировал Гриб.

Среди приглашенных гостей присутствовала депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Парламентарий сказала, что семьи, с которыми она познакомилась на экскурсии, являются примером любви, терпения, заботы и уважения друг к другу.

"И, конечно, это большая работа – кирпичик за кирпичиком много лет строить свой семейный очаг, растить детей, а потом и внуков. Вот оно, настоящее счастье, и оно доступно каждому из нас, тем более в нашей стране с каждым годом усиливаются меры социальной поддержки семей, чтобы у каждой мамы была уверенность в своих силах и все возможности для самореализации", – подчеркнула Дрожжина.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности – 8 июля – выходным днем в РФ для многодетных семей. Соответствующее обращение она направила министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.