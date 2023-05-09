Прямую трансляцию парада Победы впервые покажут на медиафасадах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На столичных медиафасадах 9 мая впервые можно будет увидеть прямую трансляцию парада Победы, сообщает телеканал Москва 24.

В 10:00 зрители телеканала смогут увидеть парад не только в прямом эфире и социальных сетях Москвы 24, но и гуляя по улицам города.

"В этот день главный Парад страны впервые будет транслироваться в прямом эфире на медиафасадах (экранах) в Москве", – говорится в сообщении.

Инициатором трансляции выступил оператор цифровой наружной рекламы Maer, а телеканал Москва 24 поддержал инициативу.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что на экранах в наземном городском транспорте впервые будут транслировать парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в вагонах и переходах между станциями столичного метро также будет идти прямая трансляция парада на Красной площади.

Кроме того, пассажиры смогут почтить память воинов на станциях "Маяковская" и "Курская". Там установили "Стены памяти" с именами работников транспорта, которые отдали жизнь за победу в войне.

К 9 Мая участники проекта "Музыка в метро" подготовили специальную программу. В подземке будут звучать любимые песни военных лет, в частности, "Смуглянка", "Катюша", "Темная ночь" и другие.