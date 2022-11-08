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17:23

Транспорт

Москвичей предупредили о 9-балльных заторах на дорогах в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей предупредили о большой загруженности столичных дорог в вечерний час пик 8 ноября. Об этом Дептранс Москвы написал в своем телеграм-канале.

"В вечерний час пик загруженность дорог ожидаем 8–9 баллов – рекомендуем отложить поездки на более позднее время", – говорится в публикации ведомства.

В департаменте объяснили, что в городе идет дождь, видимость ограничена, низкие скорости и мелкие ДТП осложняют движение. Больше всего будут загружены:

  • дороги в центре столицы;
  • ТТК;
  • МКАД;
  • дороги на юго-западе Москвы;
  • места проведения строительных работ.

Москвичей призвали пользоваться метро, чтобы избежать потери времени в заторах на дорогах. В свою очередь, автомобилистов попросили быть внимательными и не отвлекаться во время движения.

Специалисты спрогнозировали, что ситуация на дорогах станет лучше после 20:00.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД. Из-за этого были перекрыты три полосы из шести. Водителей призывали выбирать пути объезда.

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