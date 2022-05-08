На платформе "Электронный дом" появились общедомовые чаты

08 мая, 17:15
Фото: depositphotos/diego_cervo
Общедомовой чат с соседями появился в приложении "Электронный дом", сообщил Сергей Собянин.
"В нем соседи смогут обсуждать содержание и обслуживание своего жилья, делиться мнениями по вопросам благоустройства, предупреждать о шумных работах во время ремонта квартиры", – написал он в своем телеграм-канале.
Уточняется, что чат будет доступен для пользователей, подтвердивших свой адрес, при этом необходимо иметь полную или стандартную учетную запись на mos.ru.
Как добавил мэр, платформа была запущена полтора года назад, ее постоянно дополняют новыми функциями и сервисами. Сейчас пользователям доступны управление видеодомофоном и шлагбаумом, автоматическая передача показаний счетчиков и выбор парковочных мест во дворе. В скором времени в приложении появится чат-бот, который будет отвечать на вопросы жителей.
Собянин отметил, что к платформе присоединились более 86% многоквартирных домов столицы.
Ранее сообщалось, что почти 900 тысяч москвичей воспользовались цифровым помощником для врачей и пациентов. Помощник интегрирован с сервисами записи на прием ЕМИАС и доступен для взрослых москвичей при записи к терапевту, гинекологу, офтальмологу, оториноларингологу, а также для родителей несовершеннолетних.
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