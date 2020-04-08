Виртуальный тур по крышам исторических зданий появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый виртуальный тур появился на портале "Узнай Москву". Теперь пользователи могут прогуляться по крышам исторических зданий города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для всех желающих стали доступны виды, открывающиеся с 17 известных смотровых площадок в разных частях города.

"Большинство из них расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия. Всего в онлайн-туре "Крыши Москвы" собрано 30 уникальных фотопанорам. Для их просмотра необходимо пользоваться стрелкой-указателем внизу экрана", – говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в новом виртуальном туре город представлен с необычных ракурсов. Все желающие смогут "подняться" как на известные смотровые площадки, так и на менее доступные, например, на крышу Политехнического музея, который сейчас находится на реставрации, на жилой дом на Котельнической набережной и крышу Голутвинской слободы.

Также Емельянов подчеркнул, что некоторые панорамы заслуживают отдельного внимания. Так, на снимках с павильонов ВДНХ "Центральный", "Космос" и "Земледелие" открываются виды на главную выставку страны, реконструкция которой завершилась в прошлом году.

Ранее стало известно, что самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.

"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 106 тематических прогулочных маршрутах.

