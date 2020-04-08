Виртуальный тур по крышам исторических зданий появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый виртуальный тур появился на портале "Узнай Москву". Теперь пользователи могут прогуляться по крышам исторических зданий города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Для всех желающих стали доступны виды, открывающиеся с 17 известных смотровых площадок в разных частях города.
"Большинство из них расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия. Всего в онлайн-туре "Крыши Москвы" собрано 30 уникальных фотопанорам. Для их просмотра необходимо пользоваться стрелкой-указателем внизу экрана", – говорится в сообщении.
По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в новом виртуальном туре город представлен с необычных ракурсов. Все желающие смогут "подняться" как на известные смотровые площадки, так и на менее доступные, например, на крышу Политехнического музея, который сейчас находится на реставрации, на жилой дом на Котельнической набережной и крышу Голутвинской слободы.
Также Емельянов подчеркнул, что некоторые панорамы заслуживают отдельного внимания. Так, на снимках с павильонов ВДНХ "Центральный", "Космос" и "Земледелие" открываются виды на главную выставку страны, реконструкция которой завершилась в прошлом году.
Ранее стало известно, что самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.
"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 106 тематических прогулочных маршрутах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: