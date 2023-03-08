На станциях метро "Театральная" и "Курская" прошли концерты по случаю 8 Марта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На станциях "Курская" и "Театральная" столичного метро прошли концерты по случаю Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня мы поздравляем прекрасных женщин с 8 Марта! <...> В этот день и всегда все главные слова и мелодии – для вас и про вас, дорогие женщины", – говорится в сообщении.

Так, на "Театральной" выступили студенты Школы-студии МХАТ и артисты МХТ имени Чехова. Они исполнили песни и стихи о любви и о Москве, дарили цветы своим зрительницам. А на "Курской" дал концерт Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России.

Ранее в среду москвичкам дарили цветы на стойках "Живое общение", расположенных на 17 станциях метро. Там же мужчины могли бесплатно отправить поздравительные открытки в любую точку России.



В столичном метро поздравили женщин с 8 Марта

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