Бочкарев: с начала года в Москве достроили 475 объектов площадью 11,3 млн кв метров

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

В Москве за 11 месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 475 зданий и сооружений общей площадью 11,3 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По итогам прошедшего ноября прирост к предыдущему месяцу составил более 1,63 миллиона квадратных метров, а в целом за одиннадцать месяцев было достроено и введено более 11,3 миллиона квадратных метров", – рассказал он.

Заммэра подчеркнул, что уже на 33% перевыполнен план по вводу объектов капитального строительства.

По его словам, среди введенных в этом году объектов примерно 60% составляет жилая недвижимость.

"С начала 2022 года было введено в эксплуатацию 282 жилых объекта общей площадью почти 9,4 миллиона квадратных метров и жилой – около 6 миллионов квадратных метров. Около 5,2 миллиона квадратных метров жилья было возведено за счет инвесторов", – отметил глава Стройкомплекса.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что также не снижаются темпы ввода социальных и образовательных объектов в кварталах новостроек.

По его словам, с начала года комитет выдал разрешения на ввод в эксплуатацию 29 детсадов и 19 школ, включая блоки начальных классов.

"Количество новых дошкольных учреждений вдвое превосходит цифры прошлого года, притом, что объем построенных жилых площадей остается примерно на том же уровне", – отметил Войстратенко.

Он добавил, что среди всех введенных объектов 372 здания и сооружения площадью 9,6 миллиона квадратных метров построили за счет внебюджетных средств.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала года вместо бывших промзон в столице построили более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В числе сданных объектов – 48 жилых домов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, построены 8 детских садов, школ и поликлиник, а также 12 офисных и деловых комплексов.

До этого стало известно, что с начала 2022 года специалисты построили и ввели в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья в ТиНАО. По словам Бочкарева, результат оценивается в более чем 40% от общегородского ввода.

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