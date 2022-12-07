Школу на 1,1 тыс учеников возведут в Хорошёвском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современную школу на 1,1 тысячи учеников построят в Хорошёвском районе на севере Москвы, заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Она пояснила, что школа будет расположена на пересечении 3-й Песчаной улицы с улицей Авиаконструктора Микояна.

"Внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) позволит построить на участке 2,2 гектара школу суммарной поэтажной площадью около 22 тысяч квадратных метров. Высота объекта не превысит 35 метров", – сказала Пятова.

По ее словам, решение о внесении изменений в ПЗЗ 1 декабря приняла градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным. Реализацией проекта в рамках Адресной инвестиционной программы займется АНО "РСИ".

Ранее сообщалось, что в Бирюлеве Восточном появится образовательный комплекс почти на 1 300 мест. В состав комплекса войдут школа и детский сад. В районе также планируют возвести объект здравоохранения площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.

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