В столичном фестивале "Горячее сердце" примут участие воспитанники школ искусств ДНР

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский фестиваль "Горячее сердце" будет проходить в Москве с 20 по 25 декабря. В мероприятии примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса, которые приедут из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского.

Конкурс завершат большим гала-концертом "Москва – Донбасс", который состоится на сцене театра "Школа драматического искусства".

Гости столицы выступят вместе с ребятами из Москвы. Они исполнят произведения известных композиторов на различных музыкальных инструментах, споют народные песни и представят хореографические номера. Перед концертом пройдет торжественное подписание партнерских соглашений о сотрудничестве между школами искусств Москвы и Донбасса.

Представители профессионального сообщества московских образовательных учреждений станут кураторами коллег из Донецка и поделятся с ними опытом.

Также гости посетят Измайловский кремль, Государственный культурный центр – музей В. С. Высоцкого и другие культурные учреждения, а также елку мэра Москвы и кремлевскую елку. А для директоров донецких школ организуют специальные мероприятия.

Фестиваль "Горячее сердце" создан по инициативе детской музыкальной школы имени С. М. Майкапара. Он проходит с 2015 года.

Ранее сообщалось, что воспитанникам Донецкой специальной школы-интерната № 19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната показали достопримечательности Москвы.

Ребятам организовали трехдневную экскурсию по городу, которую провела общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество глухих".

До этого стало известно, что столица направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебных материалов и пособий. Таким образом власти планируют обеспечить юных жителей новых субъектов РФ необходимыми пособиями для учебы. В регионах России для ребят уже собрали 5 тысяч книг.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!