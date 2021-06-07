Крышу "королевского" дома отремонтируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве отремонтируют крышу построенного по индивидуальному проекту восьмиэтажного сталинского дома, где жили соратники советского ученого Сергея Королева. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.
Этот дом расположен на улице Академика Королева. Сроки и виды работ по программе капремонта в настоящее время уточняются.
"Здесь проживали конструктор космической и ракетной техники Михаил Тихонравов и академик Российской академии наук Борис Черток. Они были сподвижниками и соратниками советского ученого Сергея Королева, поэтому впоследствии дом стали называть "королевским", – говорится в сообщении.
Здание возвели в 1958 году на улице 3-й Останкинской, которая в 1966 году вошла в состав улицы Академика Королева. Особенность дома состоит в том, что 10 подъездов расположены непривычным способом – большинство из них находится со стороны двора, а несколько выходит на проезжую часть. Окна дома выполнены в форме арок.
В начале мая сообщалось, что в 2022 году планируется завершить реставрацию Южного речного вокзала. По существующему проекту обновят как само здание, так и причал. Кроме того, поблизости оборудуют зоны отдыха и велодорожки.
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