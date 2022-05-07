Движение транспорта в районе 3-й Мытищинской улицы ограничат с 10 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение транспорта ограничат на севере Москвы в районе улицы 3-я Мытищинская. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"В связи с реконструкцией инженерных сетей движение на нескольких участках в районе улицы 3-я Мытищинская будет ограничено с 10 мая. Второй период работ должен завершиться 25 октября", – отмечают в ведомстве.
Так, на пересечении Кулакова и Графского переулков от дома 9, строения 1 до дома 16А по улице 3-я Мытищинская с 10 мая по 15 июня будет поэтапно частично занимать одну полосу. Количество полос сохранят за счет ликвидации парковочного пространства и обустройства временных уширений.
В рамках второго этапа с 12 сентября по 25 октября в круглосуточном режиме будут вестись работы по восстановлению нарушенного благоустройства.
Кроме того, на участке улицы 3-я Мытищинская от дома 12, строения 1 по улице Новоалексеевская до дома 12 по улице 3-я Мытищинская с 16 июня по 24 августа будет частично занята одна полоса. Восстанавливать нарушенное благоустройство планируют также с 12 сентября по 25 октября.
Ранее сообщалось, что движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничат из-за строительных работ на период с 11 мая по 30 октября. Речь идет об участке с внутренней стороны 27-ого километра МКАД от дома 40А до съезда с внутренней стороны МКАД на улицу Липецкая в сторону центра. Движение транспорта сохранится по пяти полосам за счет переразметки проезжей части.
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