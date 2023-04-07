Сергунина рассказала, что на портале mos.ru зарегистрировались более 15,4 млн человек

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Более 15,4 миллиона человек зарегистрировались на столичном портале mos.ru. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

"Москва – современный мегаполис с высоким уровнем цифровизации в самых разных сферах жизни. Горожане ценят свое время и хотят, чтобы все нужные и полезные сервисы всегда были под рукой", – подчеркнула она.

Заммэра отметила, что в течение нескольких лет разные столичные онлайн-инструменты постепенно адаптируются под запрос москвичей. В то же время специалисты повышают их качество и функциональность.

В ведомстве уточнили, что ко дню рождения Рунета в Москве представили статистику, показывающую работу популярных городских онлайн-площадок. Одним из главных выводов является то, что большее число москвичей решают ежедневные задачи, используя мобильные устройства. Портал mos.ru со смартфонов или планшетов посещают 68% пользователей. Причем за последние пару лет их доля увеличилась примерно на 10%. В настоящее время общее количество зарегистрированных пользователей городского портала превышает 15,4 миллиона человек.

По данным департамента, пользователи предпочитают передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и записываться в центры госуслуг с помощью компьютера. В то время как через мобильное устройство предпочитают пользоваться электронной медицинской картой, а также просматривать данные о посещении и питании детей в школе.

Страница портала, личный кабинет, каталог услуг и функция поиска остаются одинаково популярными как для пользователей компьютера, так и для пользователей смартфона.

В ведомстве рассказали, что в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" постоянно появляются новые опции. Кроме того, количество активных пользователей данных приложений превышает 3,4 миллиона человек. При помощи этих приложений москвичи могут записаться в различные учреждения, оплачивать коммунальные счета, делать пожертвования на благотворительность, читать новости и другое.

В большей степени приложением "Моя Москва" пользуются люди старше 25 лет – 86% пользователей. При этом чаще – женщины – 56%. Самой широкой возрастной группой являются москвичи в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составляет 25%.

Ранее вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с 1 апреля запись в первый класс в Москве на официальном сайте мэра и правительства столицы стала удобнее.

Теперь родители или законные представители будущего первоклассника могут самостоятельно прикрепить скан-копии необходимых документов к электронному заявлению. В настоящее время родители или законные представители ребенка освобождены от бумажных заявлений.

В департаменте информационных технологий уточнили, что запись осуществляется в каталоге услуг на mos.ru в разделе "Образование".



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