Москвичам предложили выбрать адреса для открытия пунктов приема новогодних елок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное выбору адресов для пунктов приема новогодних елок, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники могут выбрать удобные пункты приема в своем округе, а также предложить адреса для новых мест сбора. В рамках акции "Елочный круговорот" такие пункты появятся во всех округах столицы. В них будут принимать ели, сосны и пихты.

Перед тем как сдать дерево, нужно снять с него все украшения и мишуру, а затем отнести в ближайший пункт, откуда ель отправится на переработку. Из деревьев делают щепу, которую впоследствии используют при благоустройстве улиц, экологических троп, а также в вольерах для животных

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, акцию проводят в Москве с 2016 года и ежегодно число сданных хвойных деревьев растет. К примеру, в прошлом году москвичи сдали на переработку около 49 тысяч деревьев, что на 4,5 тысячи больше, чем годом ранее.

Ранее сотрудники комплекса городского хозяйства начали монтаж декоративных праздничных конструкций на улицах Москвы в рамках подготовки к новогодним и рождественским торжествам.

По словам Бирюкова, на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установят световые декоративные конструкции.

Он отметил, что пешеходные зоны Бульварного кольца по традиции украсят светящимися цифрами "2023" и световыми тоннелями, а на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Камергерском переулке и Новопушкинском сквере установят световые арки.

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