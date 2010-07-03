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Москва 24

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Город

01:28

Более 600 тысяч человек посетили "Макет Москвы" на ВДНХ

город выставки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 608 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ с момента его открытия после реконструкции. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики города.

Обновленный "Макет Москвы" открылся 1 ноября. Он вырос примерно на 100 квадратных метров, на которых разместились миниатюрные Киевский вокзал, Андреевский мост, гостиница "Украина", Донской монастырь.

Уточняется, что площадь макета увеличилась до 429 квадратных метров, а количество объектов на нем теперь составляет 23 тысячи. Для улучшения обзора посетителями с балкона макет был развернут на 180 градусов.

Дополнительно была проведена профессиональная чистка арт-объекта, добавлен новый материал в лекции и экскурсии. В пресс-службе напомнили, что посещение и все услуги в павильоне предоставляются бесплатно.

Ранее сообщалось, что в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ запустят постоянную экскурсию "Спутники: Земля из космоса". Тематический тур расскажет об эволюции спутников и их современном применении.

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