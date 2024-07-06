Активист движения "Мой район" Потапов обсудил с москвичами навесы у станции "Щелковская"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Активист движения "Мой район", заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов встретился с жителями районов Северное Измайлово и Гольяново для обсуждения инициативы установки навесных конструкций над входами на станцию метро "Щелковская".

"Зимой во время снегопадов ступени у входа в метро становятся труднопроходимыми. Это опасно для здоровья и безопасности пассажиров, вызывает стресс и дискомфорт. Особенно тяжело приходится пожилым, инвалидам и родителям с маленькими детьми", – цитирует его Агентство "Москва".

Потапов в мае по просьбам жителей района Гольяново инициировал сбор подписей в поддержку установки навесных конструкций над входами на станцию метро "Щелковская", которые должны защитить пассажиров от дождя и снега.

"Навесные конструкции не только защитят пассажиров от дождя и снега, но и станут украшением станции метро. Они придадут входам современный и стильный вид, а также сделают пребывание на станции более комфортным и безопасным", – отметил он.

Активист вместе с волонтерами опросил по теме установки конструкций местных жителей, которые преимущественным большинством высказали положительное мнение.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы на станции "Потапово" Сокольнической линии метро завершаются. В настоящее время специалисты подали напряжение на тягово-понизительную подстанцию для пусконаладочных работ. Новый объект станет первой отапливаемой наземной станцией метро. Общая готовность "Потапова" оценивается в 85%.

