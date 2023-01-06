Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов на Рождество будет работать всю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю рождественскую ночь, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, до 8 января включительно она работает в праздничном режиме. В ней и других световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше электроэнергии, обеспечивают яркий свет и адаптированы к любым погодным условиям.

"Сейчас темнеет рано, а красивое и яркое освещение Москвы – залог не только безопасности, но и хорошего настроения горожан и гостей столицы. В Рождественскую ночь подсветка традиционно будет работать до утра", – сказал Бирюков.

Архитектурно-художественная подсветка в городе начинает работать вместе с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в 01:00 – вестибюли станций метро и в 03:00 – мосты в центре столицы.

До этого архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве работала всю новогоднюю ночь.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!