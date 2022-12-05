Монтаж 20-метрового новогоднего шара завершают на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершают монтаж 20-метрового новогоднего шара на Поклонной горе в Москве, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

Уточняется, что работы по монтажу конструкции проходят в несколько этапов.

"Сначала отдельно смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, затем с помощью монтажного крана поместили верхнюю часть на нижнюю и скрепили их между собой металлическими тросами. В настоящее время монтируем электротехническое оборудование – зайдя внутрь шара, горожане будут наблюдать светомузыкальное шоу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что высота новогоднего украшения составляет 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес – около 35 тонн. Новогодний шар состоит из 176 тысяч светодиодов, а общая протяженность украшения – 5 километров.

Ранее сообщалось, что в Кремле установят 95-летнюю елку из Московской области. Дерево нашли возле деревни Гряды в Волоколамском городском округе, а в столицу его доставят 14 декабря. Высота елки составляет 27 метров, диаметр ствола – 56 сантиметров, размах веток – 10 метров.



Кремль на Новый год украсит 27-метровая елка из Московской области





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