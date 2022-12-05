В Москве одобрили строительство крупного комплекса обработки заказов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В поселении Десеновское ТиНАО появится крупный комплекс обработки онлайн-заказов. Соответствующее предложение инвестора уже одобрили, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в ТиНАО стали регулярно появляться точки деловой активности и экономического роста, а округ стал площадкой активного производственного и логистического развития.

Бочкарев добавил, что площадь фулфилмент-центра составит 355 тысяч квадратных метров. Для этих целей в поселении выделили участок площадью 17,7 гектара.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что новые округа представляют для инвесторов экономически выгодные площадки для реализации проектов.

"В ТиНАО достаточно свободных земельных участков большой площади и без обременения, что позволяет планировать крупное строительство. К тому же, здесь идет активное жилищное строительство, благодаря чему появляется масса людей, которые ищут работу около дома", – пояснил он.

По его словам, строительство автомобильных и железных дорог, метро делает ТиНАО более доступным и экономически привлекательным. Он подчеркнул, что с момента присоединения округа объем инвестиций в строительство недвижимости в районе превысил отметку в 3 триллиона рублей.

Ранее Бочкарев рассказал, что в поселении Краснопахорском в ТиНАО построят логистический комплекс Wildberries. Благодаря этому там появится около 5 тысяч новых рабочих мест. Комплекс площадью 106 тысяч квадратных метров возведут на участке земли в 15 гектаров.



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