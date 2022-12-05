Металлоконструкции корпуса электродепо "Южное" готовы на 75% – Бочкарев

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Специалисты продолжают строительство отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая готовность металлоконструкций корпуса электродепо составляет 75%.

"Строители приступили к монтажу стеновых панелей для обеспечения теплового контура. Общая площадь корпуса превысит 40 тысяч квадратных метров – здесь будут оборудованы 34 канавы для технического осмотра поездов, а также производственные мастерские и камера мойки", – рассказал заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что ведется активное строительство основных зданий и сооружений в составе многофункционального комплекса депо.

Он уточнил, что строительство электродепо является важной задачей в связи с тем, что сеть метрополитена стремительно развивается. По его словам, полноценное функционирование метрополитена обеспечивается благодаря инфраструктуре для технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

"Строительство электродепо "Южное" создаст новые мощности для обслуживания Замоскворецкой линии метро", – отметил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков отметил, что строящийся комплекс оснастят современным оборудованием. По его словам, ежедневное обслуживание там смогут проходить 30 электропоездов.

"По сути, будет создан целый завод, обеспечивающий проведение срочного и текущего ремонта, технического обслуживания, а также мойки и ночного отстоя электропоездов", – пояснил Маслаков.

Ранее Бочкарев рассказал, что основные работы по реконструкции электродепо "Владыкино" на севере столицы выполнены на 90%. Он уточнил, что в основной этап перестройки входит возведение девяти канав, а также четырех новых объектов – здание для персонала, веера путей и стрелочного поста, а также склад эскалаторного оборудования.

До этого сообщалось, что электродепо "Аминьевское", которое откроют в 2023 году, станет одним из крупнейших не только в Москве, но и в целом в стране. Уточнялась, что оно будет обслуживать поезда БКЛ.

При этом, как отмечалось, в составе электродепо "Аминьевское" на площади более 15 гектаров возведут 58 зданий и сооружений.

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