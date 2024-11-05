В Москве заменили деформационные швы на 25 инженерных сооружениях

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Деформационные швы на 25 инженерных сооружениях заменены в Москве, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

"Содержанию таких объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание", – цитирует его пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Всего в 2024 году планируется обновить такие конструкции на 29 объектах, всего специалисты заменят более 4 тысяч метров швов, добавил Бирюков. Работы уже завершены на мостах Большом Устьинском и Новобратцевском, эстакаде "Волгоградский. Въезд ТТК" и путепроводе Мякинино – Строгино.

Это необходимо из-за постоянного движения автомобилей и резких перепадов температур, так как металлические конструкции швов разрушаются, а автомобилисты чувствуют удар из-за порога на дорожном полотне.

Важно, что на время ремонта мосты не закрываются, так как применяется перекрытие лишь по одной полосе. Рабочие сначала разбирают старые конструкции, устанавливают новые и в конце армируют и бетонируют переходные зоны.

Кроме того, в этом году в столице капитально починят 129 типовых домов с вертикальными рядами лоджий. Сейчас подобные здания эпохи позднего СССР формируют значительную часть облика Москвы. Так, рабочие продолжают ремонт в 16-этажном доме в Юрьевском переулке, построенном в 1981 году.

