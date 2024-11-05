Более 730 метров трубопроводов проложили в Южном Бутове

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Более 730 метров трубопроводов проложили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в Южном Бутове, пишет портал мэра и правительства столицы.

Работы были проведены в рамках масштабного проекта по возведению газопроводов, направленном не только на улучшение газоснабжения, но и на подключение новых потребителей газа в ТиНАО.

Были установлены стальные трубы высокого давления, а также полиэтиленовый газопровод среднего давления и газорегуляторный пункт "Столбово", изготовленный на собственном производстве АО "Мосгаз".

Пункт шкафного типа оснащен российскими автоматическими запорными устройствами, позволяющими в реальном времени перекрывать газ, включая дистанционно.

При прокладке труб строители использовали как способ микротоннелирования, когда труба укладывается без траншей, так и обычную прокладку труб с раскопкой грунта. Движение транспорта при этом не перекрывалось.

Выполненные работы позволяют обеспечить стабильное снабжение газом Щербинки и Коммунарки, так как здесь продолжается активное строительство новых объектов, которым требуется подключение к газу.

В целом с начала года сотрудники столичного комплекса городского хозяйства создали 27 современных газорегуляторных пунктов и шкафных пунктов редуцирования. Большинство из них уже установлены. В 2024 году больше всего их установили в ТиНАО, а также в ЗАО, ЮВАО и ЦАО. Новая техника отличается высокой надежностью и низким уровнем шума.

