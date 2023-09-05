В Новогирееве ввели первую новостройку по программе реновации

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На Свободном проспекте в столичном районе Новогиреево ввели в эксплуатацию первый дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"Двухсекционный дом общей жилой площадью квартир 11,3 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 200 квартир, четыре из которых приспособлены для маломобильных групп населения", – цитирует его пресс-служба ведомства.

Первый этаж дома отведен под нежилые помещения: магазины, кафе, пункты выдачи товаров и другие. В пешей доступности от новостройки располагаются Терлецкий и Ивановский парки, а также станция Московского метрополитена "Новогиреево".

Дом планируют передать под заселение до конца 2023 года. В него переедет 181 семья, или 469 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Новогирееве по программе реновации расселят 72 дома. В устаревших пятиэтажках проживают порядка 16 тысяч человек. На этапе подготовки к строительству по программе реновации в районе находятся еще три дома.



Более 250 домов передали под заселение по программе реновации в Москве