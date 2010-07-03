На Тверском бульваре открылась выставка "Искусство строить метро"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фотовыставка "Искусство строить метро" открылась на Тверском бульваре в преддверии Дня города. В церемонии принял участие заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра напомнил, что столичная подземка – "самый популярный и востребованный вид общественного транспорта" в мегаполисе. Как напомнил Хуснуллин, каждый год "появляются новые станции с современным дизайном и оснащением". Они отличаются "функциональностью, красотой и новыми возможностями для пассажиров".
По словам заммэра, наряду с фотографиями, на которых представлен дизайн станций, на выставке можно увидеть снимки, запечатлевшие процесс строительства подземных сооружений, труд метростроевцев и мощь тоннелепроходческих комплексов.
Уточняется, что москвичам показали работы московских фотографов Романа Вукулова, Алексея Гордиенко, Михаила Колобаева, а также Руслана Кривобока, Александра Попова и Дмитрия Чистопрудова.
Ранее сообщалось, что открытые фотовыставки проходят в 15 московских парках. Так, выставку "Книжки с картинками" можно посетить с 1 по 15 сентября в Таганском парке, с 16 по 30 сентября – у центральной поляны усадьбы Воронцово, с 1 по 15 октября – в "Музеоне". Известные актеры, музыканты, телеведущие и блогеры предстали на ней в образах литературных героев.
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