Политехнический музей подготовил праздничную программу ко Дню города

13:11
13:11
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Политехнический музей приготовил праздничную программу для детей и подростков ко Дню города – все мероприятия пройдут в павильоне № 26 на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
8 сентября в 12:00 начнется научное шоу "Как увидеть звук?" – физик Михаил Анненков расскажет, почему от звука дрожит грудная клетка и могут ли эти волны проходить сквозь стены. Участники устроят лазерное представление, будут рисовать на песке и бумаге, а также управлять огнем и водой.
В 14:00 пройдет дискуссия об интернете, в ходе которой исследователь Полина Колозариди расскажет о том, как как вести интернет-расследования и как виртуальные сообщества помогают разобраться в себе.
Кроме того, на 7 и 8 сентября запланированы бесплатные экскурсии по выставке "Россия делает сама" с необычными разработками российских ученых. Посетителям расскажут, из чего лучше строить дом на Луне, может ли компьютер работать на воде, как играть на музыкальном инструменте, не касаясь его, а также что общего между атомной бомбой и эмодзи.
День города в этом году посвятят юбилею ВДНХ. В эти дни состоятся концерты с выступлениями более тысячи популярных исполнителей, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы – в каждом округе для горожан подготовили более 250 праздничных программ. Завершит праздник традиционный салют. Фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках.
"Мосгорсправка": День города
Сюжет: День города – 2019
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