Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 15 московских парках проходят открытые фотовыставки. Главный проект осени – "Книжки с картинками". Известные актеры, музыканты, телеведущие и блогеры предстанут в образах литературных героев, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Посетить выставку можно с 1 по 15 сентября в Таганском парке, с 16 по 30 сентября – у центральной поляны усадьбы Воронцово, с 1 по 15 октября – в "Музеоне".

В "Сокольниках" с 1 по 10 сентября работает экспозиция "Простое счастье". Герои снимков – москвичи, которые участвуют в благотворительных акциях и занимаются волонтерством. С 14 сентября по 14 октября здесь же пройдет выставка "Дети: до и после" о воспитанниках детских домов.

В медиацентре "Зарядья" с 13 по 23 сентября будут представлены работы победителей конкурса "Самая красивая страна". В информационном павильоне весь октябрь будет работать экспозиция "Наш город глазами людей с синдромом Дауна".

В парке "Красная Пресня" расскажут о жителях регионов России. С 5 по 17 сентября открыта выставка "Омская область". А до 30 сентября экспозицию сменят снимки из Республики Башкортостан.

В "Садовниках" и "Кузьминках" с 1 по 30 сентября пройдет "Выставка о Москве" о культуре и истории.

