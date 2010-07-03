Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 15 московских парках проходят открытые фотовыставки. Главный проект осени – "Книжки с картинками". Известные актеры, музыканты, телеведущие и блогеры предстанут в образах литературных героев, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Посетить выставку можно с 1 по 15 сентября в Таганском парке, с 16 по 30 сентября – у центральной поляны усадьбы Воронцово, с 1 по 15 октября – в "Музеоне".
В "Сокольниках" с 1 по 10 сентября работает экспозиция "Простое счастье". Герои снимков – москвичи, которые участвуют в благотворительных акциях и занимаются волонтерством. С 14 сентября по 14 октября здесь же пройдет выставка "Дети: до и после" о воспитанниках детских домов.
В медиацентре "Зарядья" с 13 по 23 сентября будут представлены работы победителей конкурса "Самая красивая страна". В информационном павильоне весь октябрь будет работать экспозиция "Наш город глазами людей с синдромом Дауна".
В парке "Красная Пресня" расскажут о жителях регионов России. С 5 по 17 сентября открыта выставка "Омская область". А до 30 сентября экспозицию сменят снимки из Республики Башкортостан.
В "Садовниках" и "Кузьминках" с 1 по 30 сентября пройдет "Выставка о Москве" о культуре и истории.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: