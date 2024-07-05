Соревнования чемпионата "Профессионалы" завершились в колледжах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Награды в рамках межрегионального этапа чемпионата "Профессионалы", который проходил с 28 мая по 30 июня в Москве, получили 456 студентов колледжей и школьников от 14 лет из 53 регионов России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Московская команда выиграла 33 медали – 31 золотую и две серебряные. Сборная Москвы стала одной из самых массовых команд чемпионата, так как свыше 800 школьников и студентов отстаивали честь города на соревнованиях в 25 регионах России по 253 компетенциям. Итоги по некоторым направлениям подводятся на межрегиональных этапах. У сборной Москвы уже 181 медаль: 123 золотых, 45 серебряных, 13 бронзовых.

Всего в чемпионате приняли участие свыше 500 студентов колледжей и школьников из 60 российских регионов. Они показали свои навыки по 34 компетенциям. Конкурсантам помогали более 400 наставников. При этом в организации состязаний задействовали больше 100 представителей профессиональных сообществ из разных субъектов РФ.

Соревнования проводили в 13 колледжах Москвы, подведомственных столичному департаменту образования и науки. Именно там есть все необходимое и современное оборудование. Например, в колледже архитектуры и строительства № 7 выбрали лучших по направлению "Производство мебели".

Борьба за личные и командные награды продолжается. Финал по 55 компетенциям для основной категории и 10 компетенциям для юниоров пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре этого года. В сентябре в Великом Новгороде пройдет финал чемпионата высоких технологий, участники которого поборются за призы в 16 компетенциях. В рамках этих двух финалов московская команда посоревнуется еще более чем в 50 категориях.

Одна из особенностей чемпионата высоких технологий, – участие партнеров-работодателей (госкорпораций "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", а также РЖД и других), которые помогают с разработкой конкурсных заданий и оценкой участников. Это позволяет улучшать образовательный процесс и приближать состязания к профессиональной деятельности. Кроме того, школьники и студенты могут получить стажировку и устроиться на работу. Чемпионат высоких технологий состоится в рамках Всероссийского чемпионатного движения.

Московские школьники и студенты колледжей на протяжении всего учебного года 2023/2024 принимали участие в совместных проектах департамента образования и науки столицы и профессиональных спортивных клубов. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что власти города создают все условия, необходимые для того, чтобы дети вели здоровый образ жизни и пробовали себя в различных видах спорта.

