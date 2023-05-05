Павильоны "Здоровая Москва" откроются 16 мая

Фото: mos.ru/Максим Мишин

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках 16 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

"Осталось 11 дней до открытия", – говорится в сообщении.

Аналогичная информация размещена и на сайте столичного Депздрава.

До этого стало известно, что павильоны установят в 46 столичных парках. Москвичи смогут проверить здоровье бесплатно и без предварительной записи с 08:00 до 20:00. Для этого необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Результаты исследований специалисты разместят в электронных картах пациентов. Посетить павильоны смогут москвичи старше 18 лет.



Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в середине мая