Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Монтаж павильонов "Здоровая Москва" продолжается в столице, они откроются для всех желающих в середине мая. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Павильоны будут установлены в 46 парках, скверах и зонах отдыха столицы. В течение нескольких месяцев москвичи смогут бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье, отметила она.

"Совсем скоро мы запустим четвертый сезон проекта "Здоровая Москва". Формат проверки здоровья в городских парках уже хорошо знаком жителям столицы – за все время горожане прошли такой чекап более одного миллиона раз", – добавила Ракова.

По ее словам, проект "Здоровая Москва" позволил внести большой вклад в заботу о здоровье жителей Москвы. Походы в павильоны показывают уровень ответственности и серьезное отношение жителей к состоянию собственного здоровья, они осознают важность профилактики и ранней диагностики.

Все павильоны будут работать без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. Любой желающий может проверить ключевые показатели здоровья, выявить признаки различных заболеваний и факторы риска их развития, побеседовать со специалистами о дальнейших способах профилактики и узнать о том, какие действия стоит предпринимать в случае нахождения отклонений от нормы.

Москвичи смогут изучить полученные результаты в электронных медкартах.

Посетить павильоны "Здоровая Москва" могут все граждане старше 18 лет, которые прикреплены к городским поликлиникам. Для прохождения обследования необходим московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что электронные медкарты становятся все популярнее среди москвичей, за последние три года горожане воспользовались ими больше 335 миллионов раз.

Он напомнил, что посмотреть электронную медкарту можно через портал mos.ru или приложение "ЕМИАС.ИНФО", где хранятся данные об осмотрах у врачей, результаты исследований, больничные листы, справки, информация о вакцинации и выписки из больниц.



В столичных парках начали устанавливать павильоны "Здоровая Москва"