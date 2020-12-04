В "Царицыно" выявили нарушение санитарных норм против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор выявил нарушения требований санитарного законодательства в музее-заповеднике "Царицыно", сообщается на сайте ведомства.

В музее не оказалось документов о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции, в местах общего пользования отсутствовали антисептики. Также не был организован контроль за прохождением тестирования на COVID-19 сотрудниками клининговой компании.

Несмотря на пять зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, в музее не усилили дезинфекционный режим, не организовали проведение разъяснительной работы по мерам профилактики, сотрудники не перешли на дистанционный режим, уточнили в Роспотребнадзоре.

Составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы направят в Нагатинский районный суд.

Ранее специалисты Роспотребнадзора проверили салон красоты "Миллениум" на Каширском шоссе на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. В ходе рейда были выявлены нарушения.