В 2023 году в Строгине завершат строительство поликлиники с травмпунктом за счет бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поликлинику с травмпунктом достроят в столичном районе Строгино в 2023 году за счет средств городского бюджета. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала депутат Мосгордумы Мария Кисилева.

"Строительные работы по новой поликлинике выполнены уже на две трети. В этих условиях особенно важно, чтобы финансирование работ было стабильным, и принятие бюджета в срок, закрепление расходов на строительство таких важных объектов в адресной инвестиционной программе – принципиально важно", – подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что здание, расположенное по адресу улица Твардовского, владение 10, будет выполнено в полном соответствии со стандартом новых московских поликлиник, предусматривающим в том числе эффективное распределение потоков: так кабинеты терапевтов, наиболее посещаемых врачей, буду расположены на втором этаже, остальных специалистов – выше. А на первом этаже будет находиться травмпункт.

После завершения всех работ, поликлиника сможет принимать до 750 человек в сутки. Это позволит разгрузить другие медицинские учреждения района и, соответственно,повысить качество обслуживания горожан.

"Социальная сфера, ее стабильная работа, обновление учреждений здравоохранения – это то, по чему судят о качестве жизни в городе, и эти приоритеты остаются самыми важными в бюджетной политике Москвы", – подытожила Кисилева.

2 ноября Мосгордума приняла бюджет Москвы на следующий и плановый период 2024–2025 годов. Несмотря на сложные экономические условия, в которых бюджет принимался, он сохранил социальную направленность.

Так, в следующем году порядка 54% бюджетных средств планируется направить на финансирование социальных программ в сферах здравоохранения, образования, спорта и культуры.



Принятый Мосгордумой столичный бюджет сохранит социальную направленность

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