Депутат МГД: недостроенный аквапарк переделают в МФЦ за счет городского бюджета

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Недостроенный аквапарк в Зеленограде переделают в центр соцобслуживания за счет средств городского бюджета. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал депутат Мосгордумы от ЗелАО Андрей Титов.

"Социальная направленность бюджета, который был принят на заседании Мосгордумы в среду, выражается не только в расходах, прямо направленных на финансирование социальных выплат и функционирование соцсферы. Это еще и вложения в новую социальную инфраструктуру, создание площадок высокой социальной значимости", – объяснил парламентарий.

Он отметил, что сейчас идет подготовка к проектированию и дальнейшему строительству объекта, работа над которым остановилась больше 10 лет назад, разрабатывается градостроительный план. После завершения всех работ в здании разместят центр соцобслуживания. Помимо предоставления социальных услуг там организую досуговые мероприятия для участников "Московского долголетия", кружки для детей.

"У новой площадки будет удобное расположение - между прудом и четвертым микрорайоном, что позволит жителям всех окрестных домов использовать возможности этого здания", – отметил Титов.

Подводя итог, депутат назвал адресную инвестиционную программу важной для жителей города: благодаря ей в столице возводятся новые социальные, спортивные и культурные объекты. Ее распространение на Зеленоград улучшит качество жизни жителей этой части столицы.

Ранее в Москве на торги выставили недостроенное здание женского центра актрисы Элины Быстрицкой на Цветном бульваре. На месте долгостроя в будущем могут возвести жилые дома или апарт-комплекс. При этом площадь жилой застройки может составить от 10 до 15 тысяч квадратных метров.



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