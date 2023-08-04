Шумозащитный экран начали обустраивать между станциями Дегунино и Бескудниково МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участке первого Московского центрального диаметра между станциями Дегунино и Бескудниково начались работы по установке шумозащитного экрана. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что установка экрана позволит защитить квартиры домов в Керамическом проезде от шума, а также пыли и грязи. Его выполнят из стали и поликарбоната. Общая длина конструкции составит около 1,2 километра, а высотка – 4,5 метра.

В настоящее время идет подготовка к началу строительства, в частности, выравнивание земли под фундамент. Основные работы по установке экрана планируется завершить до конца текущего года.

Экран возведут на месте снесенных гаражей. На этой территории позже проведут благоустройство. Там улучшат систему ливневок, воздушные кабельные линии уберут под землю, проложат новые тротуары, установят скамейки, а также порядка 150 уличных фонарей, разобьют свыше 30 тысяч квадратных метров газона, высадят деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что работы по благоустройству территорий у станций МЦД и метро выполнены уже на 60%. Там в том числе улучшают систему ливневой канализации, обустраивают дополнительные пешеходные переходы, расширяют тротуары и создают зоны отдыха.

