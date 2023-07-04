Москва выставит на торги помещение рядом с Третьяковской галереей и Якиманским сквером

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В третьем квартале года столичные власти выставят на торги помещение, расположенное около Третьяковской галереи и Якиманского сквера. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Речь идет о двухуровневом помещении в здании по адресу улица Большая Полянка, дом 4/10. Площадь пространства составляет 322,2 квадратного метра.

"Эффективно использовать коммерческую недвижимость в историческом районе столицы позволит открытие предприятий сферы услуг либо магазинов", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Пространство размещается в подвальной части и на первом этаже здания. За семь минут от объекта можно пешком добраться до станций "Полянка" и "Третьяковская" Московского метрополитена.

Сейчас на торгах уже выставлена территория в 303 квадратных метра в Некрасовке. Победитель торгов сможет возвести на участке автосервис. Договор с инвестором заключат на 10 лет.

