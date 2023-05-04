Московская канатная дорога изменит график работы 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Москвичей и гостей столицы предупредили об изменении режима работы Московской канатной дороги 9 мая. Об этом рассказала пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса.

"Московская канатная дорога в праздничный день 9 мая будет работать по тарифам выходного дня с 10:00 по особому режиму. В связи с проведением салюта с 15:00 посадка и высадка пассажиров будет возможна только на станции "Воробьевы горы", – отмечается в сообщении.

С 20:00 уже не будет доступна и станция "Воробьевы горы". В среду, 10 мая, Московская канатная дорога будет принимать посетителей с 16:00.

Ранее стало известно, что театры Москвы организовали программу в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей подготовили более 100 спектаклей и концертов, большинство из которых пройдет 9 мая.

Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, культурные учреждения подготовили классические и современные постановки. Многие из них появились в репертуарах совсем недавно, отметила она.



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