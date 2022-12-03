Более 6 млрд руб направят на обеспечение инвалидов средствами реабилитации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти выделят более 6 миллиардов рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ежегодно Москва обеспечивает всех обратившихся, а это более 230 тысяч человек, техническими средствами реабилитации. В 2023 году на эти цели предусмотрено более 6 миллиардов рублей, из которых более 4,4 миллиарда рублей будут выделены из городского бюджета", – говорится в сообщении.

Всего в городе проживают порядка 1 миллиона инвалидов, в том числе около 50 тысяч детей. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичные власти стремятся к созданию инклюзивного общества, развивая проекты и сервисы, направленные на поддержку инвалидов.

"Мы стараемся создать условия, чтобы каждый мог социализироваться, поддерживать здоровье и полноправно участвовать в жизни города. Специально для этого мы разработали инновационные подходы в реабилитации и социализации, новые технологии обучения, воспитания и психологического сопровождения", – сказала она.

Ранее Ракова рассказала, что в столице завершили разработку клиентских путей – алгоритмов оказания онкологической помощи. По ее словам, там прописали необходимые приемы специалистов, перечень исследований и сроки их исполнения. Этапы диагностики и лечения разработали с учетом федеральных клинических рекомендаций.

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